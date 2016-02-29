Депутаты уточнят понятие "состояние опьянения"

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

В Госдуму внесен законопроект, конкретизирующий понятие "состояние опьянения". Документ размещен на сайте нижней палаты парламента. Автором инициативы выступил депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Илья Костунов.

Законопроект предлагает конкретизировать понятие "состояние опьянения" в уголовном кодексе, указав, что оно может быть вызвано не только алкоголем и наркотическими средствами, но и психотропными веществами или их аналогами, а также новыми потенциально опасными психоактивными веществами.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас под понятием "состояние опьянения" в уголовном кодексе фактически понимается состояние, вызванное употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ. При этом содержание понятия "одурманивающие вещества", используемого как в положениях УК и Кодекса об административных правонарушениях, так и в других федеральных законах не раскрывается.

Сейчас к одурманивающим веществам относят вещества, обладающие в той или иной степени свойствами изменять психику и поведение человека, но не вызывающие зависимость, как наркотические средства и психотропные вещества, в отношении которых не имеется четких законодательных ограничений в части их оборота (например, закись азота), говорится в документе.

Вместе с тем рассматривать в качестве одурманивающих веществ психотропные вещества, их аналоги, а также новые потенциально опасные психоактивные вещества, представляется некорректным, поскольку в их отношении установлен правовой режим контроля за оборотом.