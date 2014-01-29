Семьи больных туберкулезом москвичей обеспечат жильем вне очереди

Фото: m24.ru
Мосгордума приняла в окончательном чтении законопроект, по которому больных заразными формами туберкулеза москвичей будут обеспечивать квартирами вне очереди.
Законопроект был разработан для приведения столичного законодательства в соответствие с требованиями федеральным. "Жители Москвы заинтересованы в том, чтобы они не противоречили друг другу", - пояснил на заседании в среду депутат Мосгордумы Степан Орлов.
Жилые помещения будут предоставлять больным заразными формами туберкулеза, проживающии в квартирах, в которых нельзя выделить отдельную комнату. В частности, это касается коммунальных квартир, общежитий, а также семей, имеющих больного заразной формой туберкулеза ребенка.
Финансироваться исполнение закона будет за счет федерального бюджета.
