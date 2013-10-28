В Госдуму внесен проект закона о льготах для российского бизнеса

Фото: ИТАР-ТАСС

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому российские компании, получившие статус национальных, могут рассчитывать на государственную поддержку.

Так, бизнесу будут предоставляться специальный льготный налоговый режим, ограничение ставок при кредитовании, предоставление государственных и муниципальных гарантий и другие льготы.

Под национальным бизнесом понимается коммерческая организация, зарегистрированная в соответствии с законодательством России, осуществляющая свою деятельность на территории страны и занесенная в единый государственный реестр национального бизнеса.

Законопроектом также предусматривается создание и ведение единого государственного реестра национального бизнеса.

Статус национального бизнеса не могут получить юридические лица, доля иностранного капитала в которых превышает 10 процентов.

Согласно пояснительной записке, целью закона является создание правовых основ обеспечения экономической независимости России и устойчивого развития российской экономики.