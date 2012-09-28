Госдума намерена формировать потребительскую корзину иначе

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Госдума РФ приняла в первом чтении новую редакцию закона о потребительской корзине россиян. Законопроект, внесенный правительством РФ, предусматривает переход от нормативного метода формирования потребительской корзины к нормативно-статистическому.

Согласно действующему закону, потребительская корзина, на основании которой рассчитывается прожиточный минимум, пересматривается минимум раз в пять лет. В ней все товары и услуги рассчитаны в виде натуральных показателей на основе среднестатистических нужд семей с низкими доходами.

Однако, по словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, реальное потребление непродовольственных товаров и услуг в таких семьях не соответствует официальным показателям. По статистике, сейчас в потребительской корзине предусмотрены более высокие нормы доходов семей, чем в реальности.

Законопроектом предлагается определять потребительскую корзину для основных социально-демографических групп населения на основе минимального набора продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг, определяемых в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в законопроекте предлагается рассчитывать соотношение расходов на продукты и непродовольственные товары и услуги с учетом фактических данных. Так, долю непродовольственных товаров, как и долю услуг, предлагается определять в половину стоимости продуктов питания.

Помимо этого, в новой версии потребительской корзины увеличены объемы потребления мяса и мясопродуктов, рыбы, молока и молокопродуктов, яиц, овощей и фруктов. При этом снижены нормы потребления по хлебным продуктам, картофелю, маслу растительному, маргарину и другим жирам.

Предлагаемый минимальный набор продуктов является усредненной моделью питания. Она разработана совместно со специалистами в области питания на основе средних потребностей людей, занятых на работе с низкой физической активностью, детей и пенсионеров.

По расчетам правительства, новая потребительская корзина в стоимостном выражении будет больше, чем действующая. Для трудоспособного населения она увеличится на 200 рублей, для пенсионеров – на 411 рублей, а для детей – на 250 рублей.