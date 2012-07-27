"Вечерняя Москва": пятница, 27 июля 2012 года

Медведев: Образование останется бесплатным

Премьер-министр Дмитрий Медведев в четверг, 26 июля, еще раз заявил, что образование в России останется бесплатным

Выступая на заседании правительства России, он сказал следующее: «Образование

в России -– и хотелось бы специально это подчеркнуть – было и останется

бесплатным». Это заявление прозвучало на фоне то усиливающейся, то затихающей

полемики среди преподавателей, родителей и чиновников, которые обсуждают судьбу

закона «Об образовании» и инициативы недавно вступившего в должность министра

образования и науки Дмитрия Ливанова.



Патриарх открыл Синод сенсацией

Патриарх Кирилл вчера заявил, что Русская православная церковь может

пересмотреть свое отношение к останкам семьи Романовых в связи с

появлением новых документов из США

Сейчас Церковь не признает подлинность останков. РПЦ придерживается версии

колчаковского следователя Николая Соколова, который, проводя расследование через

несколько дней после расстрела царской семьи в Екатеринбурге, сделал выводы о

полном уничтожении путем сожжения останков семерых членов царской семьи и

их слуг (всего 12 человек).



Задержаны двое подозреваемых Маргариты Юркус и Ольги Кряжевой

Третьего убийцу разыскивают правоохранительные органы

Как стало известно корреспондентам «Вечерней Москвы», задержаны двое

подозреваемых в убийстве Маргариты Юркус и Ольги Кряжевой. Еще один

подельник нелюдей объявлен в розыск.

Напомним, 14 июля в Истринском районе Подмосковья нашли тела двух задушенных

девушек. 20-летние Маргарита Юркус и Ольга Кряжева были перед смертью сильно

избиты.

Город будет теперь строиться по новым градостроительным правилам

В четверг, 26 июля, руководитель Департамента культурного наследия города

Александр Кибовский рассказал подробности градостроительных регламентов

124 городских кварталов в границах Бульварного кольца, а также режимов

использования этих земель

По его словам, «одобренные днем ранее на Градостроительно-земельной комиссии

при правительстве города они направлены «в первую очередь на минимизацию

нового строительства на исторической территории города. А также в них содержатся

предельно допустимые параметры строительства, выше и больше которых строить

нельзя».

По Москве-реке поплывут отели

Москомстройинвест презентовал проект «Размещения объектов гостиничного назначения на базе плавательных средств»

В перспективе к 2025 году разместить на Москве-реке «плавучие пристани» или

дебаркадеры. Всего 200 объектов. 30 из них — пилотный проект, над 15 активно

работают.

Префектуры проследят за ночными стройками

В среду, 25 июля, столичные власти значительно упростили порядок проведения

строительных работ в ночное время — с 23.00 до 7.00

По словам пресс-службы Комитета государственного строительного надзора, теперь

от строителей не требуется получения разрешения префектуры административного

округа на ведение работ ночью. Достаточно будет согласовать свою деятельность

с Роспотребнадзором, Департаментом природопользования и охраны окружающей

среды, Объединением административно-технических инспекций (ОАТИ) города и с

главой районной управы.

Жители посоветуют, какие дворы ремонтировать

В среду, 25 июля, префект ЦАО Сергей Байдаков заявил, что жители округа

смогут помочь властям распланировать благоустройство центра столицы

Общение жителей и чиновников относительно предстоящего ремонта дворов и

фасадов начнется 15 сентября.