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Свежая пресса

27 июля 2012, 19:13

"Вечерняя Москва": пятница, 27 июля 2012 года

законопроекты градостроительная политика свежая пресса

Медведев: Образование останется бесплатным

Премьер-министр Дмитрий Медведев в четверг, 26 июля, еще раз заявил, что образование в России останется бесплатным

Выступая на заседании правительства России, он сказал следующее: «Образование
в России -– и хотелось бы специально это подчеркнуть – было и останется
бесплатным». Это заявление прозвучало на фоне то усиливающейся, то затихающей
полемики среди преподавателей, родителей и чиновников, которые обсуждают судьбу
закона «Об образовании» и инициативы недавно вступившего в должность министра
образования и науки Дмитрия Ливанова.


Патриарх открыл Синод сенсацией

Патриарх Кирилл вчера заявил, что Русская православная церковь может
пересмотреть свое отношение к останкам семьи Романовых в связи с
появлением новых документов из США

Сейчас Церковь не признает подлинность останков. РПЦ придерживается версии
колчаковского следователя Николая Соколова, который, проводя расследование через
несколько дней после расстрела царской семьи в Екатеринбурге, сделал выводы о
полном уничтожении путем сожжения останков семерых членов царской семьи и
их слуг (всего 12 человек).


Задержаны двое подозреваемых Маргариты Юркус и Ольги Кряжевой

Третьего убийцу разыскивают правоохранительные органы

Как стало известно корреспондентам «Вечерней Москвы», задержаны двое
подозреваемых в убийстве Маргариты Юркус и Ольги Кряжевой. Еще один
подельник нелюдей объявлен в розыск.
Напомним, 14 июля в Истринском районе Подмосковья нашли тела двух задушенных
девушек. 20-летние Маргарита Юркус и Ольга Кряжева были перед смертью сильно
избиты.

Город будет теперь строиться по новым градостроительным правилам

В четверг, 26 июля, руководитель Департамента культурного наследия города
Александр Кибовский рассказал подробности градостроительных регламентов
124 городских кварталов в границах Бульварного кольца, а также режимов
использования этих земель
По его словам, «одобренные днем ранее на Градостроительно-земельной комиссии
при правительстве города они направлены «в первую очередь на минимизацию
нового строительства на исторической территории города. А также в них содержатся
предельно допустимые параметры строительства, выше и больше которых строить
нельзя».

По Москве-реке поплывут отели

Москомстройинвест презентовал проект «Размещения объектов гостиничного назначения на базе плавательных средств»

В перспективе к 2025 году разместить на Москве-реке «плавучие пристани» или
дебаркадеры. Всего 200 объектов. 30 из них — пилотный проект, над 15 активно
работают.

Префектуры проследят за ночными стройками

В среду, 25 июля, столичные власти значительно упростили порядок проведения
строительных работ в ночное время — с 23.00 до 7.00

По словам пресс-службы Комитета государственного строительного надзора, теперь
от строителей не требуется получения разрешения префектуры административного
округа на ведение работ ночью. Достаточно будет согласовать свою деятельность
с Роспотребнадзором, Департаментом природопользования и охраны окружающей
среды, Объединением административно-технических инспекций (ОАТИ) города и с
главой районной управы.

Жители посоветуют, какие дворы ремонтировать

В среду, 25 июля, префект ЦАО Сергей Байдаков заявил, что жители округа
смогут помочь властям распланировать благоустройство центра столицы
Общение жителей и чиновников относительно предстоящего ремонта дворов и
фасадов начнется 15 сентября.

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