"Российская газета": вторник, 27 ноября

Абитуриентов с низкими баллами ЕГЭ не пустят на бюджетные места

Госдума готовится рассмотреть во втором чтении законопроект "Об образовании в РФ". Можно не сомневаться: дискуссия ожидается жаркая — к проекту за время, прошедшее с первого чтения, предложен ряд поправок. Основные 20 — от Общественной палаты. О том, что изменится, если поправки будут учтены, "РГ" рассказывает председатель комиссии по образованию Общественной палаты, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

Бизнесу предложили заняться социальным обслуживанием населения

Началось активное обсуждение законопроекта, который касается почти 20 миллионов наших сограждан. Именно такое количество людей получают те или иные социальные услуги. Проект закона "Об основах социального обслуживания населения в РФ" предлагает отходить от типовых схем помощи, а составлять индивидуальный план для человека, который попал в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, он допускает в сферу соцзащиты коммерческие структуры. О том, как это будет работать, корреспондент "РГ" выясняла у замминистра труда и социальной защиты РФ Алексея Вовченко.

Самой выгодной

В рейтинге 80 стран, где лучше всего родиться и жить, Россия оказалась на 72-м месте. Между Индонезией и Сирией. Как пояснили эксперты The Economist Intelligence Unit, они задались целью понять, какая из стран обеспечит наилучшие возможности для здоровой, безопасной и благополучной жизни в ближайшие годы. Взяли в расчет 11 показателей. Начиная с климата, политической обстановки и уровня доходов населения, заканчивая тем, насколько люди удовлетворены жизнью. Возглавила топ самых привлекательных для рождения стран хранительница мировых богатств Швейцария. За ней идут не менее благополучные Австралия и Норвегия. В первой десятке оказались Швеция, Дания, Сингапур, Новая Зеландия, Нидерланды, Канада и Гонконг. Половина — страны, расположенные в Европе, отмечают составители рейтинга. Но только одна из них — Нидерланды — входит в охваченную кризисом зону евро. США, до этого занимавшие лидирующую позицию, закрепились на 16-м месте. Россия заняла в списке 72-ю строчку, пропустив вперед Индонезию и Азербайджан. Чуть ниже нашей страны расположились Сирия и Казахстан — 73-е и 74-е места. Украину поместили на 78-е место. А самыми неподходящими для продолжения рода странами стали Кения и Нигерия, занявшие две последние строчки рейтинга.

Сергей Шойгу впервые собирает коллегию минобороны

Министр обороны Сергей Шойгу проведет заседание обновленной коллегии военного ведомства. Неотложные задачи Вооруженных сил будут обсуждать высшие чиновники министерства. В том числе, недавно принявшие посты начальник Генштаба Валерий Герасимов, первый зам Шойгу - Аркадий Бахин и три «чистых» заместителя Олег Остапенко, Юрий Борисов и Руслан Цаликов. Тем для серьезного разговора у них хоть отбавляй. Некоторые, что называется, лежат на поверхности. Это — боевая выучка армии и флота, готовность военных городков к зиме, поступление в войска новой техники и вооружения. После рабочих поездок на космодром Плесецк и знакомства с дальневосточными гарнизонами, Шойгу может поднять на коллегии и вопросы армейской социалки. В первую очередь – проблему расселения очередников минобороны. Обязательства государства перед этими людьми со сменой главы ведомства не изменились, и к середине следующего года Шойгу надо доложить президенту, что офицеры и военные пенсионеры наконец-то получили свои квартиры. Между тем, в списках на жилье от минобороны, по некоторым данным, числятся еще около 60 тысяч человек. Пожалуй, самая сложная ситуация с московскими очередниками. Многочисленные нарушения закона при распределении военной жилплощади в Москве выявила и Главная военная прокуратура. Там установили, что некоторые чиновники министерства получали ключи, не имея никакого права на столичные метры. Эти люди, в частности, заселили военные дома на улицах Академика Янгеля и Маршала Рыбалко. А вот распределение 700 столичных квартир тормознули по "техническим" причинам. На одни помещения вовремя не оформили правоустанавливающие документы. Другие «по забывчивости» не передали военным очередникам. Обо всех подобных фактах уже проинформировали Сергея Шойгу.

С 1 января за травму в лифте заплатят

Если вы получили травмы, если, не дай Бог, ваш родственник погиб в лифте или на эскалаторе – вы должны получить компенсацию. Если в результате взрыва котельной ваш дом остался без горячей воды, и вы переезжаете в помещение школы или в палатки – вы должны получить компенсацию. Причем получить ее вы должны у страховщиков. Все эти рекомендации прозвучат на открывающейся конференции по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов. Однако не все собственники опасных объектов знают, что с первого января они должны застраховаться. Цель этой конференции - познакомить глав хозяйствующих субъектов с тем, что они должны застраховать свою ответственность перед третьими лицами за использование опасных объектов. Для бюджетных и муниципальных организаций закон вступает в силу с 1 января 2013 года. То есть, «Белый дом», Кремль, мэрия должны заключить договор обязательного страхования опасных объектов. В них есть лифты, у них есть котельные. Есть даже эскалаторы. Однако на сегодняшний день, по данным страховщиков, ни один такой бюджетный владелец даже не объявил тендера на данную услугу. Между тем за отсутствие такой страховки грозит довольно ощутимый штраф на должностных лиц от 15 до 20 тысяч рублей, а на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

Мнение. Леонид Радзиховский

Борис Стругацкий – кажется, последний культовый советский писатель. Его смерть поэтому символична – оборвалась живая, человеческая нить, связывавшая нас с Великой Советской Культурой.Братья Стругацкие, прежде всего, "просто" очень хорошие писатели. У них есть все, что нужно настоящей беллетристике : легкость без поддавков; мысли, без зауми; ритм, который затягивает; "приключения тела", подсвеченные "приключениями духа" и "приключения духа", воплощенные в "приключения тела". И еще – напряженность без безнадеги, естественный и не пошлый хэппи энд, во всяком случае – сохраняющаяся надежда. Их юношеские книжки (и взрослые – в том смысле, в каком взрослый человек остается живым юношей) можно ставить вровень с великими образцами – "Остров сокровищ" или "Три мушкетера". К их книгам и героям вполне относится девиз "Бороться и искать; найти и не сдаваться". Кстати, эта фраза странная – если "нашел", то кому же "сдаваться"? Но в ней воплощен дух романтической и светлой литературы – движение не прекращается и после победы. Уже этого вполне достаточно для честного литературного успеха. Но Стругацкие, для миллионов поклонников были большим – знаковыми, культовыми фигурами 1960-80-х, вровень с Высоцким. Еще больше – их называли Учителями. Дюма или Стивенсона так не величали – беллетрист, самый лучший – всего лишь беллетрист. В России Учителями считали Толстого, Достоевского. Конечно, Стругацкие – при всем уважении – в такой ряд никак не встают. Но тем не менее слово «учитель» понятно – Стругацкие не просто развлекали. Они выражали дух времени. Их книги вошли в тот Большой контекст, где "кончается искусство и дышат почва и судьба". Стругацкие стали "пророками в своем Отечестве", когда советская культура катилась уже под откос, переживала кризис, ставший, как мы теперь знаем, смертельным.

