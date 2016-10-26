Закупка "Аэрофлотом" отечественных самолетов будет постепенной – эксперт

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Закупка "Аэрофлотом" отечественных самолетов будет происходить постепенно, заявил в эфире радиостанции "Москва FM" ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

В Минэкономразвития предложили ограничить закупку зарубежных авиалайнеров. Как пишет "Российская газета", согласно изменениям в законе о госзакупках, компании, доля государственного участия в которых превышает 50 процентов, смогут купить иностранный самолет стоимостью более миллиарда рублей только по согласованию с правительственной комиссией по импортозамещению.

"Поскольку авиакомпании с 50-процентной долей государственного участия сливаются в единую структуру, по сути эти меры касаются только "Аэрофлота", который уже закупает большое количество отечественных самолетов. Однако в дальнейшем эти закупки будут производиться постепенно, на это есть ряд технических причин", – пояснил эксперт.

Субсидирование лизинга стимулирует российские авиакомпании – эксперт

"Я считаю, ограничения в приобретении иностранных воздушных судов либо сдерживают развитие авиакомпаний, либо заставляют ее выплачивать дополнительные средства. Вместе с тем, метод субсидирования лизинга кажется мне наиболее эффективным, поскольку это мотивирует авиакомпании поддержать отечественного производителя", – отметил Борисов.