26 апреля 2017, 12:00

Политика

Мосгордума одобрила изменения в бюджет в рамках подготовки к программе реновации

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Депутаты Мосгордумы поддержали изменения, которые будут внесены в закон города о бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, сообщает Агентство "Москва".

Корректировка предполагает увеличение расходов на 2017 год, необходимое для реализации программы реновации жилья в Москве. Закон приняли на заседании столичного парламента. Ранее его внес на рассмотрение Сергей Собянин.

20 апреля 2017 года Госдума приняла в первом чтении проект закона о реновации столичного жилфонда.

Программа уникальна по своим масштабам, она рассчитана на длительный срок. Чтобы реализовать ее, необходимы значительные финансовые ресурсы. В первые годы потребуется около 100 миллиардов рублей городского бюджета, отметила руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

Зампредседателя комиссии МГД по экономической политике и финансам Александр Милявский подчеркнул, что реализация проекта не увеличит дефицит городского бюджета. Это связано с тем, что 2016 год завершился с профицитом, который является источником формирования остатков на начало года. Из этих остатков возьмут 96,5 миллиарда рублей, то есть закон о бюджете города не превысит норм.

Благодаря реновации решатся проблемы очередников столицы, которым могли бы ждать годы, добавил председатель комиссии МГД по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

Проект реновации жилфонда в Москве предусматривает расселение и снос пятиэтажек 1950–1960 годов постройки.

Жильцов переселят в дома, которые находятся в том же самом или соседнем районе. Квартиры будут равнозначными по размеру или с увеличенной площадью.

Новые дома построят из монолита или современных панельных конструкций с высокой энергоэффективностью и возможностью внутренних перепланировок. В новостройках увеличится площадь помещений общего пользования, в том числе межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтовых шахт, коридоров и подвалов.

Стоимость предоставляемых квартир по сравнению со стоимостью освобождаемых может возрасти до 35 процентов.

Потенциально в программу могут войти до 7,9 тысячи пятиэтажек общей площадью 25,1 миллиона квадратных метров. В этих домах на сегодняшний день проживает до 1,6 миллиона москвичей.

Голосование по проекту реновации начнется 15 мая.

Сюжет: Программа реновации жилья в Москве
законопроекты дома бюджет Москвы снос пятиэтажек программа реновации экономика и предпринимательство строительство и реконструкция строительство и снос

