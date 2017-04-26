Мосгордума одобрила изменения в бюджет в рамках подготовки к программе реновации

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Депутаты Мосгордумы поддержали изменения, которые будут внесены в закон города о бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, сообщает Агентство "Москва".

Корректировка предполагает увеличение расходов на 2017 год, необходимое для реализации программы реновации жилья в Москве. Закон приняли на заседании столичного парламента. Ранее его внес на рассмотрение Сергей Собянин.

20 апреля 2017 года Госдума приняла в первом чтении проект закона о реновации столичного жилфонда.

Программа уникальна по своим масштабам, она рассчитана на длительный срок. Чтобы реализовать ее, необходимы значительные финансовые ресурсы. В первые годы потребуется около 100 миллиардов рублей городского бюджета, отметила руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

Зампредседателя комиссии МГД по экономической политике и финансам Александр Милявский подчеркнул, что реализация проекта не увеличит дефицит городского бюджета. Это связано с тем, что 2016 год завершился с профицитом, который является источником формирования остатков на начало года. Из этих остатков возьмут 96,5 миллиарда рублей, то есть закон о бюджете города не превысит норм.

Благодаря реновации решатся проблемы очередников столицы, которым могли бы ждать годы, добавил председатель комиссии МГД по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.