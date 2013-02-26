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26 февраля 2013, 10:14

Работа

Мэрия уравняет зарплаты москвичей и гастарбайтеров

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный департамент труда разработал поправки в закон "О занятости населения в городе Москве", уравнивающие зарплаты мигрантов и россиян. Об этом M24.ru сообщил начальник отдела внешней трудовой миграции ведомства Александр Ни.

По его словам, в поправках говорится о том, что в конкретной организации и на конкретной должности заработная плата иностранца должна быть аналогичной жалованию российского работника. "Сегодня мигранты зачастую получают совсем смешные деньги. Нужно навести порядок в этой сфере", - пояснил Ни.

По словам чиновника, когда власти рассматривают заявки работодателей на квоты для трудовых мигрантов, проверяется лишь то, чтобы заявленные оклады были не меньше 1 МРОТ – 11 700 рублей. Однако никто не сравнивает эти цифры с суммами, которые получают на тех же самых должностях россияне. Александр Ни добавил, что, в основном, работодатели, претендуя на квоты, предлагают мигрантам минимальные ставки.

Председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям единорос Михаил Антонцев рассказал M24.ru, что столичный парламент планирует рассмотреть поправки мэрии не позже марта этого года. "Новая версия городского закона о занятости была принята в первом чтении в ноябре, но ко второму готовится целый пакет поправок – предполагается, что, как минимум, половина статей документа будет изменена", - отметил Антонцев.

По словам депутата, зарплаты на одной должности в одной организации должны быть одинаковыми у всех, независимо от того, москвичи это, приезжие из других городов России или гастарбайтеры. "Трудовой кодекс гарантирует равенство прав и возможностей работников", - подчеркнул Антонцев.

Однако в московском законе нужна отдельная статья, конкретизирующая это положение, в том числе, касательно мигрантов. "Это должно стать правовой основой для привлечения недобросовестных работодателей к ответственности, с принятием закона может быть создан прецедент судебных претензий от иностранных работников", - уточнил столичный парламентарий.

Между тем Михаил Антонцев признал, что доказать вину работодателя будет крайне сложно. "Часто по бумагам мигранты получают более высокую зарплату, чем та, что им дают на руки, - уточнил депутат. – Если иностранец каждый месяц исправно подписывает ведомость с ложным окладом, сделать что-то будет практически невозможно".

С другой стороны, многие работодатели не скрывают разные уровни зарплаты россиян и гастарбайтеров. "Они могут объяснять это тем, что наши сотрудники работают лучше, но в случае с дворниками, к примеру, проверить результаты труда довольно легко", - добавил Михаил Антонцев.

Президент международного альянса "Трудовая миграция" Николай Курдюмов отметил, что демпинг на рынке труда, который создают гастарбайтеры, действительно велик. Из-за этого россияне вообще не могут устроиться на работу в ряд сфер, например, в ЖКХ. Между тем в последнее время ситуация с низкими зарплатами возмущает не только россиян, которые не могут конкурировать с мигрантами, но и самих гастарбайтеров. Так, 20 февраля 50 дворников устроили забастовку около управы района Сокольники. Управляющая компания отказывалась платить им больше 3 тыс. рублей в месяц. Глава управы Сокольники Николай Кужелев тогда заявил, что написал по этому поводу письмо в прокуратуру. К слову, за частичную невыплату зарплаты более трех месяцев сегодня подразумевается уголовная ответственность – штраф до 120 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до одного года.

Маргарита Верховская

законопроекты работа дворники гастарбайтеры социальная сфера

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