В Госдуме приняли закон о внедрении ГТО

Фото: m24.ru/Антон Великжанин

Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки в закон о физической культуре и спорте, внедряющий комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно закону, граждане смогут добровольно и бесплатно сдать нормативы ГТО в центрах тестирования после прохождения медосмотра. Испытания будут различаться по трем уровням сложности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия комплекса ГТО.

При этом физкультурно-спортивные клубы, реализующие комплекс ГТО, должны будут бесплатно готовить желающих к сдаче нормативов за счет финансовой поддержки, которую они будут получать на эти цели.

Нормы ГТО для взрослых

Также закон обязывает правительство включать оценку эффективности мер по реализации ГТО в ежегодный доклад президенту об уровне физической подготовки россиян.

Напомним, в марте прошлого года Владимир Путин подписал указ о возвращении Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО. Согласно документу, внедрение нормативов ГТО началось с 1 сентября 2014 года. Предполагается, что результаты спортивных достижений будут учитываться и при поступлении в вузы, их будут суммировать с баллами по ЕГЭ.

Как ранее сообщало m24.ru, на портале "Активный гражданин" планируется организовать голосование, в ходе которого участники проекта выберут дополнительные виды спорта, которые, по их мнению, могли бы войти в нормы ГТО. В частности, в комплекс могут быть включены элементы воркаута, скалолазания и боулинга

Добавим, что нормы ГТО в тестовом режиме (без выдачи удостоверения и значка) сдали уже более полутора миллионов москвичей. С 2016 года все образовательные организации столицы будут проходить тестирование ГТО.