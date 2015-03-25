Фото: ТАСС

Мособлдума может разработать законопроект об ограничении рекламы энергетиков в России. В настоящее время его текст находится в стадии обсуждения, сообщает Агентство "Москва".

"Мы подготовим законодательную инициативу по ограничению рекламы напитков, которые оказывают вредное воздействие на здоровье, прежде всего, подрастающего поколения. Вряд ли это будет региональный законопроект, все-таки это федеральный уровень", - отметил председатель комитета областного парламента по государственной власти и региональной безопасности Владимир Алексеев.

Остается открытым вопрос, каких именно энергетических напитков коснется новый законопроект: только алкогольных или и безалкогольных.

Напомним, ранее столичные и областные депутаты запретили продавать алкогольные энергетические напитки с 1 мая. "Все торговые точки будут уведомлены, что запрет вступил в силу и такую продукцию продавать в магазинах Москвы нельзя", – сказал глава комиссии по физкультуре, спорту и молодежной политике Мосгордумы Кирилл Щитов.

Отметим, что в 2013 году в Госдуму был внесен законопроект, который запрещает продажу алкоэнергетиков по всей стране. Однако депутаты решили оставить вопрос на усмотрение регионов. Между тем осенью 2014 года было объявлено, что парламентарии готовят еще один законопроект, который приравнивает даже безалкогольные энергетические напитки к спиртному.

Кроме того, запрет продажи алкогольных энергетиков поддержали участники проекта "Активный гражданин" - "за" высказались 80% горожан. Против прекращения продажи высказались 3% москвичей, 15% участников голосования считает, что достаточно убрать коктейли с витрины. Затруднились с ответом 1% респондентов и столько же ответили, что этот вопрос должны решать специалисты.