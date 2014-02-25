За выплату зарплаты без оформления трудового договора будут штрафовать

Фото: ИТАР-ТАСС

За выплату зарплаты без оформления трудового и/или гражданско-правового договора будут штрафовать на 20 тысяч рублей. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Ужесточается ответственность и за нарушения законодательства о труде и об охране труда.

Так, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей устанавливается штраф в размере от трех до семи тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 70 тысяч рублей.

По мнению законодателей, эти меры позволят усилить ответственность за неоформление трудового договора с работником и легализуют рынок "теневых" зарплат.