За выплату зарплаты без оформления трудового договора будут штрафовать

Фото: ИТАР-ТАСС
За выплату зарплаты без оформления трудового и/или гражданско-правового договора будут штрафовать на 20 тысяч рублей. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
Ужесточается ответственность и за нарушения законодательства о труде и об охране труда.
Так, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей устанавливается штраф в размере от трех до семи тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 70 тысяч рублей.
По мнению законодателей, эти меры позволят усилить ответственность за неоформление трудового договора с работником и легализуют рынок "теневых" зарплат.
