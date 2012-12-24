В Москве могут запретить автопробеги в пределах Садового кольца

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Депутаты Мосгордумы предложили запретить использовать автомобили при проведении публичных мероприятий в пределах Садового кольца. Кроме того, установить минимально допустимое расстояние между одиночными пикетчиками не менее 50 метров

Документ вводит понятие "специально отведенные места" и определяет порядок их использования для проведения публичных мероприятий. При этом подавать уведомления о проведении митингов в этих местах не требуется. Напомним, что что российские аналоги лондонского Гайд-парка планируют открыть в парке Горького и в Сокольниках.

Кроме того, предусматривается дополнить действующий закон статьей, устанавливающей требования к порядку проведения пикетов. По ней минимально допустимое расстояние между лицами, осуществляющими одиночное пикетирование, составляет 50 метров. В ходе обсуждения было предложено дополнить эту норму положением о том, что пикетчики не должны быть объединены единым замыслом и общей организацией.

Также депутат от Центрального округа Инна Святенко предложила запретить использовать транспортные средства при проведении публичных мероприятий в пределах Садового кольца. По словам Инны Святенко, по Садовому и Бульварному кольцу часто проводятся автопробеги, связанные с политическими требованиями, которые затрудняют движение в центре города.

По результатам обсуждения депутаты решили рекомендовать законопроект Думе для принятия в первом чтении.