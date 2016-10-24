Землю у собственников хотят изымать под свалки и кладбища – СМИ

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Землю у частных собственников предложили изымать под свалки и кладбища. Такой законопроект в Госдуму направили ярославские депутаты, пишет "Российская газета".

По действующему законодательству, для безопасности населения вокруг свалок и кладбищ устанавливается санитарно-защитная зона, а сам объект следует располагать в местах с хорошей транспортной доступностью. При этом почва таких участков должна иметь хорошую способность к самоочищению.

По мнению депутатов, в результате этого найти подходящую землю очень сложно. Даже при наличии вблизи населенного пункта свободного большого участка, своими краями он часто захватывает территорию, не принадлежащую муниципалитету или региону.

Чиновники предлагают упростить законодательство и внести свалки и кладбища в список объектов, под создание которых земли могут изъять под госнужды. На данный момент полный перечень приведен в статье 49 Земельного кодекса. В этом списке значатся объекты энергосистем и атомной энергии, дороги, объекты железнодорожной инфраструктуры и электро-, газоснабжения, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.