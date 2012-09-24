Доходы московского бюджета в 2013 году вырастут на 8%

Фото: ИТАР-ТАСС

Доходы московского бюджета в 2013 году должны вырасти на 8% по отношению к текущему году и составить около 1,5 триллионов рублей. При этом расходы городской казны вырастут на 5,3% по отношению к уточненному бюджету 2012 года и составят почти 1,7 триллионов рублей. Дефицит составит более 200 миллиардов рублей.

Об этом на заседании бюджетно-финансовой комиссии Мосгордумы рассказал заместитель мэра столицы Андрей Шаронов.



Согласно проекту бюджета столицы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, в целом налоговые доходы должны вырасти на 9%, а неналоговые снизится также на 9%, сообщает "Интерфакс".

При расчетах также учитывался прогноз роста валового регионального продукта в 2013 году на 4%, в 2014 году - на 4,6%, в 2015 - на 5%. Кроме того, прогнозируется, что потребительские цены в Москве вырастут на 5%, также на 5% увеличится оборот розничной торговли, инвестиции в основной капитал - на 7%, промышленное производство - на 4%.

По проекту, бюджетные инвестиции в 2013 году составят более 461 миллиардов рублей.

Напомним, проект городского бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов уже рассмотрели депутатские комиссии по перспективному развитию и градостроительству, а также по культуре и массовым коммуникациям. Они поддержали проект бюджета и рекомендовали принять его в первом чтении.