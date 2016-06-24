Госдума запретила выращивание генно-модифицированных животных в России

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете выращивания в России генно-модифицированных растений и животных. Запрет не будет распространяться только на создание таких организмов в научных целях, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Генно-модифицированные организмы, ввозимые в страну, депутаты предлагают в обязательном порядке регистрировать.

В Кодекс об административных правонарушениях добавят статью о нарушениях в области генно-инженерной деятельности. Размер штрафа для должностных лиц составит от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Кроме того, министерство сельского хозяйства разрабатывает систему мониторинга воздействия ГМО продуктов на человека и окружающую среду. Ведомство определит порядок контроля за производителями такой продукции. В случае вредного воздействия ГМО на человека, животных, растений или окружающую среду производителю запретят продажу и производство продукта. Систему мониторинга разработают согласно постановлению правительства РФ от 2013 года. Ее должны запустить с июля 2017 года.

ГМО – организм, генотип которого был искусственно изменен при помощи методов генной инженерии. Генетические изменения, как правило, производятся в научных или хозяйственных целях. Госдума в апреле 2015 года приняла в первом чтении законопроект, запрещающий выращивание и разведение в России генно-модифицированных растений и животных, кроме научных целей.

Согласно инициативе, запрещается выращивание и разведение трансгенных растений и животных. Исключение будет сделано для проведения экспертиз и научно-исследовательских работ. При этом правительство может запрещать ввоз в Россию генно-модифицированных организмов и продукции, если будет выявлено их негативное воздействие на человека и окружающую среду.