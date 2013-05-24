Самых активных муниципальных депутатов поощрят материально

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти решили поощрять рублем активных муниципальных депутатов. Соответствующий законопроект вскоре должна окончательно принять Мосгордума. Одновременно разрабатываются критерии, по которым будут выбираться депутаты, заслуживающие вознаграждения.

По мнению главы Совета муниципальных образований единоросса Алексея Шапошникова, поощрять депутатов будут только за выполнение полномочий, которые были им переданы городом летом 2012 года, пишет "Коммерсантъ".

По мнению члена рабочей группы по законодательным инициативам Совета, депутата от "Справедливой России" Ильи Свиридова, эти выплаты станут компенсацией муниципалам за дополнительно потраченное время на выполнение новых полномочий. Как отметила депутат Мосгордумы Татьяна Портнова ("Единая Россия"), все затраты будут окупаться повышением эффективности работы.

В то же время независимый депутат Владимир считает, что власти с помощью такой системы будут поощрять лишь лояльных депутатов, а не реально работающих. Кроме того, он отметил, что таким образом единороссы стараются переманить на свою сторону независимых депутатов, у многих из которых тяжелое материальное положение.

