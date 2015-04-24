Госдума приняла в первом чтении закон о запрете производства ГМО

Фото: M24.ru/Александр Сивцов

Депутаты Госдумы приняли в I чтении законопроект о запрете производства генно-модифицированной продукции в России, сообщает "Интерфакс".

Документом не разрешается выращивание и разведение генно-инженерно-модифицированных растений и животных на территории России, "за исключением их использования для проведения экспертиз и научно-исследовательских работ".

Если документ примут окончательно, то нельзя будет при помощи методов генной инженерии разводить растения, животных и микроорганизмы. Также вводятся ограничения на импортеров ГМО – появится возможность запрещать ввоз подобной продукции.

Ранее M24.ru сообщало о том, что члены Совета Федерации предложили полностью запретить ввоз на территорию России продуктов с ГМО. Сенаторы рассчитывали, что запрет станет временной мерой, защищающей граждан до того момента, когда научные исследования точно докажут, что генно-модифицированные организмы не угрожают здоровью человека.

Кроме того, планируется увеличить в три раза штрафы за отсутствие информации о содержании в продуктах ГМО. Соответствующее предложение Роспотребнадзора одобрила комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности. Если новый закон будет принят, выпуск и продажа продуктов с содержанием ГМО без соответствующих отметок может обойтись предпринимателям в 150 тысяч рублей.

Стоит отметить, что далеко не все россияне вообще знают о ГМО: как расшифровывается аббревиатура, знает каждый второй участник опроса. Этой информацией в большей степени владеют высокообразованные респонденты (71 процент), москвичи и петербуржцы (70 процентов), а также 25–34-летние (их 63 процента). Для 3 процентов опрошенных ГМО является синонимом "вредных" добавок.