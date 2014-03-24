Пострадавшим в ЧС предлагают оказывать бесплатную юридическую помощь

Фото: ИТАР-ТАСС

Юридическая помощь для пострадавших в чрезвычайных ситуациях может стать бесплатной, соответствующий законопроект рассмотрят в первом чтении депутаты Госдумы.

Как сообщает телеканал "Москва 24", дополнительного финансирования проект не потребует.

В комитете по безопасности и противодействию коррупции заявили, что сейчас бесплатно услуги юристов получают несколько категорий граждан, но этот список необходимо расширить. Ранее получить бесплатные консультации могли ветераны, люди с ограниченными физическими возможностями и малоимущие граждане.

Кроме того, данное право планируется распространить на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также желающих усыновить или принять на воспитание в свою семью ребенка.

Причем взрослые смогут бесплатно обратиться к столичным юристам только по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью, обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей. На бесплатную юридическую помощь смогут рассчитывать и Герои труда России.

"Установлен не только перечень групп граждан, но и список вопросов и видов юридической помощи, которые они могут получить: от пенсионных споров до рассмотрения вопросов по жилью", - пояснил на заседании председатель комиссии по законодательству, депутат Александр Семенников. Он пояснил, что услуги будут оказываться только при наличии документов и справки из департамента соцзащиты.