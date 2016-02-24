Форма поиска по сайту

24 февраля 2016, 18:23

Политика

Госдума отказалась вводить обязательное исполнение гимна в школах

Фото: m24.ru

Госдума отклонили в первом чтении законопроект об обязательном исполнении гимна в школах перед началом каждой учебной четверти, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По словам председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству, образовательные учреждения вправе самостоятельно определять порядок и периодичность исполнения российского гимна.

"В законодательстве РФ не предусмотрено запретов и ограничение на исполнение гимна в общеобразовательных учреждений. В законодательстве не содержится ограничения перечня случаев возможности исполнения государственного гимна", – отметил он в заключении к законопроекту.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму Тюменской областной думой. В пояснительной записке к проекту закона говорится, что введение предлагаемой нормы способствует патриотическому воспитанию школьников, а также обеспечивает единообразный подход образовательных учреждений России к исполнению государственного гимна перед началом учебных занятий.

