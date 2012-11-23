Правительство не вносило в Госдуму законопроект "О болельщиках"

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство опровергло информацию о внесении в Госдуму законопроекта "О болельщиках".

В настоящее время проект закона находится у премьер-министра России Дмитрия Медведева. Продолжается его обсуждение со всеми заинтересованными лицами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер внес на обсуждение в парламент проект закона "О болельщиках", который касается обеспечения общественной безопасности во время соревнований.