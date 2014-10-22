Законопроект о запрете рекламы магов и гадалок отклонен Госдумой

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Госдума отклонила законопроект, запрещающий рекламу услуг экстрасенсов, гадалок и магов на радио и телевидении. Причиной стало отсутствие в законодательстве терминов "маг" и "экстрасенс", сообщает ТАСС.

Автор законопроекта Михаил Сердюк заявил, что количество различных колдунов в России за 2-3 года выросло до миллиона человек. По его словам, вылечить какие-либо серьезные заболевания они не способны, а количество смертельных случаев из-за обращений к оккультистам растет.

Зампред комитета по делам общественных объединений Михаил Маркелов предложил доработать документ.

Отметим, что в последнее время участились случаи обращения москвичей в правоохранительные органы по факту обмана целителями и магами. Так, 6 сентября Тверской суд арестовал 13 человек, входивших в банду лже-экстрасенсов.



Злоумышленники давали на телеканалах рекламу о том, что сотрудники "Международного центра парапсихологии и коррекции судьбы" могут "скорректировать судьбу" и "избавить от неприятностей". От действий "колдунов" пострадали около 300 человек, а сумма нанесенного ущерба превысила 150 миллионов рублей.

28 июня в Москве были задержаны 27 членов другой банды лже-экстрасенсов. Их заподозрили в совершении серии мошенничеств на 800 миллионов рублей.

Злоумышленники отвечали на телефонные звонки, поступавшие от желающих получить помощь магов, колдунов и экстрасенсов, убеждали клиентов в существовании проблемы и за определенную плату проводили "мистические обряды".