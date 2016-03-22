Порядок получения виз для участников ЧМ-2018 могут упростить

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Комитет Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект о подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщает Агентство "Москва".

"FIFA считает, что безвизовый въезд может быть оставлен только для лиц, имеющих билеты на руках, зрителей. Всем остальным необходимо перейти на визовую поддержку в плановом порядке. Законопроект устанавливает, что такие визы будут оформляться дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями РФ", – сказала замминистра спорта России Наталья Паршикова.

По ее словам, при подготовке ко второму чтению в законопроект будет внесена поправка, согласно которой зрители ЧМ будут иметь право на безвизовый въезд в Россию при наличии идентификационных удостоверений, так называемого fan ID.

Комитет запланировал рассмотрение законопроекта в первом чтении на заседании Госдумы 25 марта.

Документом вносятся изменения в федеральный закон о подготовке и проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году и Кубка конфедераций FIFA 2017 года. Предлагается установить упрощенный порядок выдачи виз для иностранных граждан из списков FIFA, участвующих в соревнованиях и мероприятиях чемпионата. До 31 декабря 2018 года визы для них будут оформляться бесплатно в течение трех рабочих дней с момента подачи документов без взимания консульского сбора или иной связанной с выдачей виз платы при условии, что указанные лица включены в списки FIFA.

Также предлагается разрешить работать на территории России всем иностранным участникам ЧМ-2018, включая граждан, имеющих право на безвизовый въезд. В пояснительной записке авторы отмечают, что им будут выдаваться разрешения на выполнение работ или трудоустройство.

Кроме этого, законопроектом предлагается изымать в собственность России земельные участки для размещения инфраструктурных объектов, необходимых для организации и проведения чемпионата мира, только в случае, когда они будут строиться полностью за счет средств федерального бюджета.