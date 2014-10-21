Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсий в 2015 году

Фото: ТАСС/Алексей Устимов

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который продлевает на 2015 год запрет на передачу пенсионных накоплений граждан в негосударственные фонды (НПФ), сообщается на сайте нижней палаты парламента.

То есть те взносы, которые должны были пойти в накопительную составляющую, направят в распределительную. За документ проголосовали 242 депутатов, против - пять.

Законопроект о замораживании накопительных пенсий в 2015 году внесло на рассмотрение Госдумы российское правительство. Перед этим глава Министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что продление моратория на накопления позволит сэкономить 309 миллиардов рублей на межбюджетных трансфертах.

Тогда же появилась информация, что кабмин может полностью отменить накопительную часть, поскольку она "не доказала свою эффективность".

За такой ход выступал социальный блок правительства, но он столкнулся с противодействием со стороны финансово-экономического сектора. Его представители считали, что в результате будет подорвано доверие населения к пенсионной реформе, а экономика лишится "длинных денег".