Онлайн-кинотеатры обсудят в Госдуме

Фото: ТАСС

Госдума рассмотрит в третьем, окончательном чтении законопроект, регулирующий деятельность онлайн-кинотеатров. В частности, речь идет об ограничении до 20 процентов доли иностранного участия в таких сервисах. Документ доступен в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности.

Авторами законопроекта являются депутаты нижней палаты парламента Андрей Луговой (ЛДПР) и Шамсаил Саралиев ("Единая Россия").

Законопроект предлагает наложить ограничения на долю иностранного участия только для сервисов, ежедневная аудитория которых составляет более 100 тысяч российских пользователей. Исключение может быть сделано по решению комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Также предлагается включить аудиовизуальные сервисы (онлайн-кинотеатры) в специальный реестр, а также определить обязанности их организаторов.

Аудиовизуальными сервисами будут считаться сайты, которые распространяют аудиовизуальные произведения, доступ к которым предоставляется за плату и (или) при условии просмотра рекламы, и доступ к которым в течение суток составляет более 100 тысяч российских пользователей. Владельцем аудиовизуального сервиса, согласно документу, может выступать только российское юридическое лицо или гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства.

Владельцев онлайн-кинотеатров законопроект обязывает установить одну из предлагаемых Роскомнадзором программ для определения количества пользователей. Владелец аудиовизуального сервиса не сможет удалять по требованию пользователя информацию о его частной жизни.

При этом зарегистрированные сетевые издания, поисковые системы, а также ресурсы, на которых аудиовизуальные произведения размещаются преимущественно пользователями (например, YouTUBE), не являются аудиовизуальными сервисами. Положение, согласно которому аудиовизуальным сервисам запрещали проводить предвыборную агитацию. исключено.

КоАП РФ дополнит ряд статей, которые вводят ответственность для владельца аудиовизуального сервиса за распространение незарегистрированных СМИ, нарушение установленного порядка распространения среди детей информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, распространение информации, содержащей публичные призывы к экстремистской деятельности, а также за неисполнение требований Роскомнадзора.

За распространение среди детей вредной информации предлагается штраф от 3 тысяч до 5 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

За распространение владельцем информации, содержащей публичные призывы к терроризму, предлагается ввести штрафы в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для граждан, от 200 тысяч до 400 тысяч рублей для должностных лиц и от 600 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц.