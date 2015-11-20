МВД отменит медсправку при замене водительских прав

При замене водительских прав медсправка будет не нужна

МВД подготовило законопроект, по которому не нужно будет предъявлять медсправку при замене водительских прав, сообщается на сайте полиции.

Медицинское заключение не понадобится, если водитель меняет персональные данные, сам документ изношен или потерян. Кроме того, справка не нужна для международных прав.

В полиции отмечают, что для этих случаев справку уже не требуют, а законопроект нужен для исключения разночтений.

Ранее прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что в ГИБДД необоснованно требовали справки с водителей, в то время как документ из медучреждения нужен только для:

тех, кто сдает на права;

тех, кто меняет права из-за истечения срока действия;

тех, кто был лишен водительских прав.

В связи с этим надзорное ведомство направило в адрес МВД предложение обеспечить соблюдение закона при замене удостоверений.

какие документы нужны для замены прав Водительские удостоверения выдаются сроком на 10 лет. Когда наступает пора их менять, надо получить справку о состоянии здоровья и прийти с ней, правами и паспортом в ГИБДД. Помимо этого нужно оплатить пошлину за изготовление прав – 800 рублей. Стоит отметить, что управление авто с просроченными правами наказывается штрафом, который варьируется от 5 до 15 тысяч рублей.



Это не первый случай, когда Генпрокуратура встает на защиту прав автомобилистов: в мае этого года ведомство попросило полицию не проверять знание ПДД у водителей, лишенных прав до 2013 года.

Тест на знание правил дорожного движения при возврате прав ввели 1 сентября 2013 года, причем закон обратной силы не имеет – проверять знания у лишенных до этой даты нельзя.

Но по мнению ГИБДД, для проверки имеет значение дата вступления в силу постановления по делу, причем это могло быть и после принятия поправок в КоАП.