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Политика

20 июля 2012, 11:03

На поддержку промышленности Москвы будет выделено 850 млн рублей

законопроекты промышленность бизнес субсидии бюджет Департамент науки промышленной политики и предпринимательства Москвы власть

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 850 миллионов рублей будет выделено на поддержку московской промышленности в 2012 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексея Комиссарова.

"У нас планируется выделить 850 миллионов рублей на поддержку промышленности по двум основным направлениям. Это компенсация процентной ставки по закупке оборудования для модернизации производства и компенсация расходов по сертификации деятельности", - рассказал Комиссаров.

Начальник управления промышленной политики департамента Дмитрий Купов добавил, что субсидии на софинансирование в приобретении нового оборудования составляют в 2012 году около 640 миллионов рублей. Одно из условий получения субсидий - участие предприятия в области обрабатывающих производств. "Срок действия договора на эту субсидию составляет 3 года", - отметил Купов.

По его словам, также в этом году планируется выделить субсидии в размере 150 миллионов рублей на поддержку и развитие технопарков и технополисов в Москве. "В следующем году эта цифра может быть в разы увеличена", - подчеркнул чиновник.

Кроме того, Алексей Комиссаров упомянул, что в настоящий момент обсуждается концепция законопроекта "Об основах промышленной политики в городе Москве". В нем прописываются все необходимые определения в этой области, а также меры поддержки, которые могут оказывать власти и сами горожане. Также в новом законе планируется прописать все льготы, которые могут получать предприятия, находящиеся в промышленной зоне и осуществляющие реальное производство. Будет уделено внимание в документе и тем мерам, которые позволят избежать появления свалок и складов на промышленных территориях.

Комиссаров отметил, что предыдущий закон о промышленной политике Москвы был принят еще в 1999 году и уже не соответствует существующей в городе ситуации.

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