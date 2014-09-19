В России хотят установить минимальную цену за пачку сигарет - 55 рублей‏

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Госдумы предлагают установить минимальную цену для каждого из видов табачных изделий. Если соответствующий законопроект будет утвержден, то с 1 июля будущего года пачка сигарет любой марки будет стоить дороже 55 рублей. Текст законопроекта опубликован на официальной сайте Государственной думы России.

По словам автора предложения, депутата Виктора Звагельского, такая стоимость отражает уровень цен на самые дешевые сигареты в стране. Сейчас минимальный уровень цен на папиросы и сигареты составляет 47 рублей за пачку. Однако в будущем году ставка акциза повысится на 28 процентов, что повлечет за собой увеличение стоимости табачной продукции.

Законопроект также предусматривает запрет на импорт сигарет, минимальная стоимость которых ниже 55 рублей за пачку. Если предложение будет принято, то ввоз такой продукции в Россию будет запрещен с 1 апреля будущего года.

Напомним, с 1 июня прошлого года в России заработал "антитабачный" закон. Тогда запретили курить в школах, вузах, больницах, поликлиниках, санаториях, госучреждениях, помещениях социальных служб, лифтах и подъездах, самолетах, городском и пригородном транспорте, внутри и ближе 15 метров от входов на вокзалы и аэропорты, станциях метро, на спортивных и культурных объектах, на рабочих местах в помещениях, на детских площадках и пляжах.

С 1 июня 2014 года курить не разрешается в заведениях общепита, гостиницах, общежитиях, крытых рынках и других торговых объектах, платформах пригородных электричек, на судах и поездах дальнего следования. Кроме того, запрещена любая реклама табака.