Большая часть междугородних автобусов работают в Москве нелегально

Фото: ИТАР-ТАСС

Ежедневно в Москву прибывает более 3 тысяч междугородних и международных автобусов. Они перевозят более 100 тысяч пассажиров. При этом около 60% всех рейсов осуществляются нелегально.

Об этом на пресс–конференции в Информационном центре правительства Москвы рассказал замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Савченко. По его словам, нелегальные перевозчики работают под видом "заказных". В данном случае маршрут и место стоянки автобуса не требует согласования с властями.

В этом году власти Москвы оштрафовали нелегальных перевозчиков на общую сумму более 57 миллионов рублей. В ходе более 500 проверок было закрыто 42 несанкционированных маршрута, а также 8 нелегальных пунктов отправления междугородних автобусов, сообщает РИА Новости.

По словам Дмитрия Савченко, к организаторам перевозок предъявляется ряд требований: они должны иметь лицензию, соответствующий экологический класс подвижного состава, водители должны проходить предрейсовый медосмотр, а транспортные средства – техосмотр. При этом отправляться и прибывать автобусы могут лишь на автовокзалах.

Замруководителя департамента отметил, что должным образом контролировать нелегальных перевозчиков сейчас не позволяет федеральное законодательство. Их невозможно привлечь к административной ответственности за эксплуатацию несогласованных маршрутов и заставить работать с официальными автовокзалами.

Власти Москвы совместно с Министерством транспорта РФ и Ространснадзором подготовили и направили в Госдуму предложения по внесению изменений в законы. Они уточняют требования к междугородним перевозчикам, вводят новые составы административных правонарушений и ужесточают санкций к нарушителям.

Кроме того, для упорядочивания деятельности перевозчиков в Москве планируется создать современную транспортную инфраструктуру. В частности, в районах периферийных транспортно-пересадочных узлов на вылетных магистралях города будет создана сеть автовокзалов.