Российским авиакомпаниям разрешат продавать невозвратные билеты

Фото: ИТАР-ТАСС

Инициативу Минтранса по разделению тарифов авиаперевозок одобрила комиссия по законопроектной деятельности при правительстве России, сообщает пресс-служба кабмина.

"Законопроектом предусматривается возможность устанавливать два вида тарифов: тарифы, учитывающие риски отказа пассажира от перевозки, и тарифы, из которых такие риски исключены. Расширяя возможности выбора условий и цен на перевозку и создавая условия для снижения стоимости перевозки, законопроект тем самым улучшает положение примерно 92 процентов пассажиров. При этом не ухудшается положение пассажиров, отказывающихся от перевозки", - говорится в заключении комиссии.

Таким образом, авиакомпании смогут продавать невозвратные билеты. По сравнению с обычными они более дешевые, однако в случае непредвиденных обстоятельств вернуть их не получится.

Сейчас авиакомпании обязаны возвращать клиенту полную стоимость билета, если пассажир уведомил об отказе от полета не менее чем за сутки до вылета. При отказе позднее установленного срока клиент также может получить деньги назад, однако авиакомпания удерживает сбор, размер которого не может превышать 25 процентов от суммы, уплаченной за перевозку.

Таким образом, авиакомпании вынуждены включать в стоимость тарифа риск отказа от перелета, что повышает цену на билеты.

Отмечается, что продажа невозвратных билетов широко распространена по всему миру.