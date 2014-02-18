Форма поиска по сайту

18 февраля 2014, 00:37

Политика

Муниципальные депутаты будут согласовывать места под озеленение

Мосгордума. Фото: ИТАР-ТАСС

Вчера в Мосгордуме на заседании комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению депутаты рассмотрели проект закона о наделении муниципальных депутатов дополнительными полномочиями.

Документ расширяет полномочия органов местного самоуправления муниципальных округов. Речь идет о согласовании адресных перечней объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки, которые вносятся главами управ районов. Посадка деревьев и кустарников производится за счет бюджетных средств города.

Передача полномочий муниципальным депутатам позволит проводить мероприятия по озеленению с учетом мнения местных жителей, отметил редактор проекта председатель Совета муниципальных образований Москвы Алексей Шапошников.

