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Бизнес

17 декабря 2014, 12:00

Мосгордума приняла законопроект о торговом сборе

законопроекты Мосгордума бизнес торговый сбор

Мосгордума приняла во втором чтении законопроект о торговом сборе

Мосгордума приняла в окончательной редакции законопроект о торговом сборе. Соответствующее решение было принято парламентариями в среду, сообщил в своем твиттере председатель МГД Алексей Шапошников.

Законопроект предусматривает взимание сбора с предпринимателей, торгующих в стационарных объектах площадью до 50 квадратных метров или с рук в размере, эквивалентном стоимости соответствующего патента. Для компаний, которые располагают торговыми объектами площадью свыше 50 квадратных, ставка будет рассчитываться по другой формуле. Такие предприниматели заплатят по стоимости патентов за 50 квадратных метров площади и по ставке 50 рублей в квартал за каждый квадратный метр свыше норматива.

Торговый сбор будет введен с 1 июля будущего года. "Его не будут платить организации, торгующие на ярмарках или через вендинговые автоматы. Порядок администрирования торгового сбора будет разработан правительством Москвы в ближайшее время", - заявил Шапошников.

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По его словам, размер сбора не будет зависеть от прибыли, получаемой коммерсантами. "Для добросовестных торговых предприятий налоговая нагрузка не вырастет", - пообещал председатель Мосгордумы.

Глава департамента экономической политики Максим Решетников подчеркнул, что система администрирования торгового сбора будет выстроена в течение полугода.

Напомним, 1 декабря Владимир Путин подписал закон о введении местных сборов с бизнеса. В Налоговый кодекс ввели новую главу "Торговый сбор". С 2015 года его смогут устанавливать власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Плательщиками муниципального сбора признаются малые торговые организации и индивидуальные предприниматели (ИП). Освобождаются от уплаты сбора те ИП, которые используют патентную систему налогообложения.

По мнению руководителя научного направления "Макроэкономика и финансы" института экономической политики имени Гайдара Сергея Дробышевского, муниципальный торговый сбор поможет частично выравнять налоговую нагрузку для бизнеса.

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