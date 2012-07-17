Где москвичи могут обсудить законопроекты

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На специальном интернет-портале уже с 1 октября этого года должна в обязательном порядке размещаться информация о подготовке всех проектов нормативных актов и о результатах их публичного обсуждения. Курировать проект будет Минэкономразвития. Об этом в своем видеоблоге заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Все ведомства должны будут размещать проекты нормативных правовых актов, которые они готовят, на специальном сайте. Это станет частью оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов нормативно-правовых актов. «Задача(ОРВ – прим. редакции) – своевременно выявлять избыточные нормы, которые ведут к необоснованному росту издержек со стороны предпринимателей и сдерживают инвестиционную активность. Очевидно, что все эти явления отнюдь не редкость», - сказал Медведев. По его словам, за это время оценено около 1000 документов и на треть из них заключения были отрицательными.

Что же касается общественного обсуждения вопросов и нормативных актов, касающихся Москвы, вскоре в сети должна появится специально созданная для этого площадка. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать при Государственном совете группу для обобщения поступающих на интернет-порталы для жалоб и предложений жителей страны. Он также напомнил, что сейчас в Москве реализуется проект "Открытое правительство".

Где можно обсудить законопроект



Сейчас в Интернете уже существует немало порталов для обсуждения законодательных инициатив. В первую очередь, это единый сайт zakonoproekt2012.ru. Он заработал с 1 марта этого года, специально для ведения открытой интернет-дискуссии: там размещены проекты федеральных законов, выставленных на общественное обсуждение. Например, на портале обсуждались законы о полиции и об образовании. Президент Владимир Путин пообещал , что в этом году на суд общественности будут отданы 30 наиболее значимых законопроектов. Кстати, законопроект о волонтерской деятельности, концепция которого вызвала волну дискуссий в блогосфере, также пообещали обсуждать публично. Оставлять комментарии на сайте zakonoproekt2012.ru могут только зарегистрированные пользователи. Комментарии модерируются и могут быть отредактированы. Также там публикуются новости о законопроектах.

Вскоре самой масштабной дискуссионной Интернет-площадкой должен стать сайт Открытого Правительства, созданный по инициативе Дмитрия Медведева. Именно там публикуются законопроекты, там же проходит их обсуждение, можно оставлять комментарии. Недавно, например, на этом сайте завершилось обсуждение законопроекта о контроле за расходами. Причем регистрироваться для участия в дискуссии не нужно – достаточно ввести имя, однако в блоге включена премодерация: комментарий публикуется только после проверки модератором. С помощью этого портала пользователи сами смогут выдвигать законодательные инициативы.

Кроме того, сейчас, согласно указу президента, все ведомства обязаны публиковать все свои законопроекты на своем сайте. На некоторых порталах разрешены публичные дискуссии, на некоторых – обсуждения открываются только для отдельных документов, на некоторых этой функции и вовсе есть.

Например, на официальном сайте Минэкономразвития не только появляются все нормативно-правовые акты, у ведомства даже есть специальная дискуссионная площадка. Для обсуждения пользователям нужно зарегистрироваться.

А на официальном сайте МВД есть раздел общественной экспертизы проектов нормативно-правовых актов, предложения предлагается присылать на электронную почту. Там же публикуется ответственный исполнитель и контактный телефон.

А вот на сайте Министерства образования и науки размещены и законы, и проекты нормативных правовых актов, но оставить комментарий к ним нельзя. Зато их можно перепостить во все соцсети.

Есть также ряд других сайтов, в том числе частных, где периодически обсуждаются законопроекты. Например, gosdiscuss.ru (там недавно обсуждали законопроект об увеличении штрафа за нарушения правил проведения митингов; комментарии можно оставлять к любой статье, для чего нужно зарегистрироваться), tvoizakony.ru, alterrussia.ru, proekt-zakona.ru. Однако эти ресурсы не пользуются большой популярностью ни у пользователей, ни у чиновников, ни у законодателей.

Пожаловаться на смешной или глупый закон можно на сайте РОССИЯБЕЗДУРАКОВ.РФ. На опубликованные «глупости» обычно реагируют ответственные за их появление чиновники.

Московские законы



Сейчас городские законопроекты обсуждаются на сайте Правительства Москвы, в разделе «Обсуждение». По итогам дискуссии на сайте публикуются наиболее популярные комментарии проектов госпрограмм, нормативных правовых актов. Недавно там обсуждался проект постановления «О наименованиях новых административных округов на присоединяемой к Москве территории».

Законопроекты, внесенные в Мосгордуму, также публикуются на официальном сайте законодательного собрания. Правда, чтобы с ними ознакомиться, нужно сначала выполнить поиск, например, по дате внесения. А вот, чтобы как-то прокомментировать проект или внести предложения, нужно, скорее всего, обратиться в Интернет-приемную на сайте или написать депутату, внесшему законопроект на рассмотрение. В любом случае, этот механизм далеко не самый удобный для общественного обсуждения законопроектов.

Кроме того, существует портал azbukazakona.ru - это площадка, где можно обсудить законы города молсквы. Для этого нужно просто оставить комментарии на сайте. Сейчас, например, там идет обсуждение проекта закона «О транспортном обслуживании населения на автомобильном и наземном электрическом транспорте в городе Москве» и «О нормах и правилах градостроительного проектирования в городе Москве».