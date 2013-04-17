Форма поиска по сайту

17 апреля 2013, 16:43

Политика

Мосгордума приняла законопроект об особо охраняемых территориях

Законопроект об особо охраняемых территориях приняли во втором чтении

Законопроект об особо охраняемых территориях Москвы 17 апреля приняли во втором чтении депутаты Мосгордумы. Поправки предполагают передачу земель госучреждениям - школам, спорткомплексам, больницам.

До принятия закона оформить землю можно было лишь в пользование сроком не более одного года, а ежегодная процедура оформления занимала до двух месяцев. Теперь предоставлять земельные участки будет на праве постоянного бессрочного пользования, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

Нововведение вызвало неоднозначную реакцию: экологи опасаются, что законопроект разрешит застраивать исторические территории, а депутаты утверждают, что благодаря документу организации смогут наконец навести порядок на своей земле.

Как рассказал депутат Мосгордумы Андрей Клычков, "когда мы даем возможность появляться учреждениям образования и здравоохранения, мы должны понимать, что создаем условия, когда особо охраняемые территории будут постепенно сокращаться, поскольку любое новое учреждение будет использовать землю по своему назначению".

