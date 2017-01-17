Российские виноделы начнут указывать информацию о поставщиках винограда

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Начиная с 1 января 2018 года производителей вина и шампанского могут обязать указывать на этикетках страну, в которой были заготовлены материалы для напитков, сообщает газета "Известия".

Соответствующий законопроект подготовлен Минсельхозом. В ведомстве считают, что потребитель должен знать, где был выращен используемый для вина виноград. Однако эксперты предупреждают, что такая информация может негативно повлиять на продажи алкогольных напитков.

Из подготовленных Минсельхозом поправок в закон "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" следует, что производитель обязан указывать на потребительской таре, упаковке или этикетках вина и шампанского информацию о стране происхождения винограда, виноградного сусла и других материалов, которые использованы при производстве.

Новые правила заполнения этикеток должны вступить в силу 1 июля 2017 года, однако до 1 октября допускается производство и оборот (кроме розничной продажи) вина и шампанского без указанных в законе данных. До 31 декабря 2017 года позволена розничная продажа этих напитков без требуемой Минсельхозом информации.

