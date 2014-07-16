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16 июля 2014, 10:16

Комиссия МГД одобрила запрет на посещение детьми кафе и парков ночью

законопроекты Мосгордума подростки прокуроры

Фото: M24.ru

Комиссия Мосгордумы одобрила проект закона, по которому несовершеннолетним запрещается посещать по ночам кафе и парки, сообщает Агентство "Москва".

Ранее проект правового акта внесла в Мосгордуму прокуратура. Подросткам будет запрещен вход по ночам (с 23.00 до 6.00) без сопровождения взрослых в заведения с алкогольным меню, на стройки, крыши домов, автомагистрали, территории трубопроводов, железную дорогу и парки.

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Кроме того, законопроект запрещает детям посещение в любое время интим-магазинов, тотализаторов и букмекерских контор. Как отметил финансовый директор сети магазинов "для взрослых" Михаил Александров, в настоящее время уже существует закон о защите детей от нежелательной информации, и участники рынка рискуют потерять бизнес из-за посещения их магазинов несовершеннолетними.

При этом юристы считают, что новый законопроект во многом пересекается с действующими актами. Кроме того, в настоящее время ночные прогулки несовершеннолетних в Москве уже регулирует "комендантский час" - подросткам до 16 лет нельзя появляться поздно вечером в развлекательных учреждениях без сопровождения.

"Законопроект требует детальной проработки. Конечно, комендантский час - это несколько грубо, а закон - это в порядке вещей, но разницы никакой нет, конечно", - отмечает адвокат Александр Арутюнов.

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