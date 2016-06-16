Почему труд ремесленников хотят узаконить в России

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В России узаконят профессию ремесленника. Соответствующий законопроект 16 июня будет внесен в Госдуму. В документе прописано, кто такие ремесленники и какую помощь они будут получать от государства.

Один из авторов документа, депутат Госдумы Рафаэль Марданшин рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", зачем нужно вводить для ремесленников отдельный закон.

"В действующем законе о поддержке малого и среднего предпринимательства есть только одна статья, которая предусматривает поддержку субъектов малого и среднего бизнеса в области ремесленной деятельности. Там указано, что субъекты РФ вправе сами утверждать перечни видов ремесленной деятельности. Но у нас нет правового определения этой деятельности. Даже если субъекты пропишут в своих программах поддержку ремесленников, она до них не дойдет", – пояснил парламентарий.

Марданшин добавил, что это позволит ремесленникам регистрироваться в палатах, получать финансовую и консультативную помощь, образование, а также участвовать во всех ярмарках и выставках.

Как пишет "Российская газета", в документе говорится, что ремесленничество – это вид предпринимательской или профессиональной деятельности по изготовлению товаров с применением ручного труда с возможностью использования средств механизации.

Также в проекте прописано, какая именно работа считается ремесленничеством в текстильном, швейном, кожевенном, обувном, деревообрабатывающем, металлообрабатывающем производстве и в бытовом обслуживании.