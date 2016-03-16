В Госдуме отклонили законопроект о лишении свободы на 20 лет за рейдерство

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Госдума отклонила при рассмотрении в первом чтении законопроект, предусматривающий лишение свободы на срок до 20 лет за рейдерство, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В заключении профильного комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству отмечается, что отдельные деяния рейдеров могут подпадать под признаки преступлений, предусмотренных другими статьями Уголовного кодекса.

В частности, речь идет о статьях "Мошенничество", "Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета", "Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества" и ряде других.

Законопроектом предлагалось ввести в УК РФ новую статью, предусматривающую за рейдерство наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. За те же деяния, совершенные с использованием служебного положения или в крупном размере (более 1 миллиона рублей), предусматривались лишение свободы от пяти до восьми лет и штраф до 5 миллионов рублей или конфискация имущества.

В случае рейдерства, которое повлекло за собой угрозу безопасности общества или государства, законопроектом предлагалось установить срок лишения свободы от 10 до 20 лет с конфискацией имущества.

