Депутатов и сенаторов могут оставить без доплат к пенсиям

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Доплату к пенсиям для депутатов Думы и членов Совета Федерации могут отменить. Соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Алексей Куринный, сообщает РИА Новости.

Сейчас депутаты и сенаторы, исполнение полномочий которых составляет от года до трех лет, имеют право на ежемесячную доплату к страховой пенсии в размере 55 процентов. При исполнении полномочий свыше трех лет доплата равняется 75 процентам ежемесячного денежного вознаграждения.

Как отмечается в пояснительной записке, ежемесячная доплата приводит к тому, что пенсия бывших депутатов Госдумы и членов Совфеда существенно превышают средний размер пенсии по РФ, что является несправедливым по отношению к остальным получателям пенсии.

Правовой смысл статуса члена Совфеда и депутата Госдумы, по мнению автора законопроекта, состоит в том, чтобы максимально эффективно реализовывать свои полномочия в период их осуществления, а не за пределами срока их исполнения.

Предполагается, что данный проект закона должен вступить в силу с 1 января 2018 года.