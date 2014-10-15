Сегодня в СМИ: народная милиция, дело экс-главкома и клевета на банки

Фото: ТАСС

В Госдуму внесен закон о муниципальной милиции, избираемой народом

Государственная дума рассмотрит закон о муниципальной милиции, которую будет выбирать местное население, пишет "Российская газета".

При этом полицию оставят в городах федерального подчинения – в Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе. Муниципальную милицию, или, как ее уже прозвали, "шерифов", выведут из структуры МВД – она, скорее всего, будет подчиняться горадминистрации.

Однако расследования и прочие задачи останутся у полиции, "шерифам" останется только обеспечение правопорядка.

Дела о насилии над детьми передадут райсудам

Депутаты Госдумы Владимир Плигин и Владимир Понежевский составили законопроект, который переводит дела о насилии над детьми на уровень районных судов.

Как сообщает "Российская газета", сейчас заседания по таким делам проводят региональные суды, но часто процесс затягивается из-за отдаленности регионального центра от места преступления.

По мнению авторов законопроекта, районные суды обеспечат более быстрое и качественное рассмотрение дел.

Военное управление СКР завершило следствие по делу экс-главкома сухопутных войск

Главное военное управление СКР завершило расследование дела в отношении бывшего главнокомандующего сухопутных войск Владимира Чиркина, сообщает "Коммерсантъ".

Генерал-полковника обвиняют в получении почти полумиллиона рублей взятки от офицера, которому экс-главком обещал предоставить квартиру.

При этом защита уверяет, что Чиркин оказался в этой истории благодаря посредникам – они убедили офицера, что знакомы с главкомом, и потребовали взятку за решение квартирного вопроса.

Правительство предлагает блокировать сообщения с клеветой на банки

В Госдуму поступили поправки к закону об административной ответственности за распространение недостоверной информации о банках, которые предполагают блокировку сообщений с клеветой на кредитные учреждения, пишет "РБК Daily".

Если поправки будут приняты, то по решению суда все страницы, где была обнаружена такая информация, внесут в реестр запрещенных сайтов.