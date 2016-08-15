Ложная информация о категории гостиниц может привести к штрафу

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Крупные штрафы могут ввести за ложную информацию о категории гостиницы. Соответствующий законопроект, проходящий экспертизу перед внесением в правительство, опубликован на федеральном портале нормативных актов.

Для должностных лиц штрафы будут составлять от 30 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц – минимум 50 тысяч рублей. Также компании смогут оштрафовать на 2,5–4 процента выручки за предшествующий нарушению год или часть текущего года. Такое же наказание гостиницам будет грозить за оказание услуг без свидетельства о присвоении категории.

Сейчас за введение посетителей в заблуждение относительно категории гостиницы штрафы не предусмотрены.

Ранее СМИ сообщали, что итогам первого полугодия заполняемость московских гостиниц достигла максимума за последние пять лет. Сейчас она составляет почти 70 процентов. Самая высокая заполняемость (74 процента) наблюдается в отелях, где цены находятся на верхнем пределе среднего класса.