В России запретили продажу крупных пачек сигарет

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, запрещающий розничную продажу более 20 сигарет в одной пачке, сообщает Агентство "Москва". Закон вступит в силу 1 июля.

Автором инициативы выступил зампред думского комитета по охране здоровья единоросс Сергей Дорофеев в октябре прошлого года.

По его мнению, увеличенные пачки сигарет провоцируют "увеличение потребления, подрывая тем самым усилия по борьбе с табакокурением". Такие упаковки экономичны – в среднем цена каждой сигареты выходит на 10–15 процентов ниже, чем в пачках обычного размера, – и потому привлекательны для потребителей.

Кроме того, увеличенные пачки получили распространение среди низкоценовых брендов. Производство табачной продукции в больших пачках может впоследствии привести к сокращению акцизных поступлений в федеральный бюджет.