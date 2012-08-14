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Происшествия

14 августа 2012, 12:10

Неплательщиков штрафов накажут обязательными работами

законопроекты суды судебные приставы ФССП обязательные работы

ИТАР-ТАСС

Депутат Госдумы единоросс Тамерлан Агузаров предложил коллегам внести в действующее законодательство ряд изменений, касающихся наказания для тех, кто уклоняется от уплаты штрафов. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, он подготовлен в связи с недавним ужесточением наказания за нарушения порядка проведения митингов и шествий.

Напомним, соответствующие изменения вступили в силу 9 июня 2012 года. Помимо увеличения штрафов и ограничения круга возможных организаторов публичных мероприятий, закон добавил для нарушителей такой вид административного наказания как обязательные работы - до 200 часов. Налагает его суд. Для уклонистов предусмотрен штраф - до 300 тысяч рублей. Виды обязательных работ и перечень организаций, в которых они будут отбываться, должны определить органы местного самоуправления совместно с территориальными органами Федеральной службы судебных приставов России (ФССП).

Разработчики законопроекта предлагают расширить практику назначения обязательных работ, применив ее и для всех граждан, уклоняющихся от штрафных санкций. "Применение к лицам, совершим административные правонарушения, таких наказаний как административный штраф и административный арест не всегда позволяет достигнуть целей законодательства об административных правонарушениях, обеспечить соблюдение принципа неотвратимости наказания", - отмечают они.

Авторы документа подчеркивают, что сейчас тот, кто уклоняется от уплаты штрафа, может быть наказан удвоением его размера или арестован на срок до 15 суток. "При этом арест, в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры, применяется крайне редко, а взыскать штраф даже на стадии принудительного исполнения в связи с отсутствием у должника денежных средств или иного имущества зачастую оказывается невозможным", - говорится в пояснительной записке.

В связи с этим в качестве наказания для неплательщиков штрафов предлагается ввести обязательные работы. Эта мера заставит граждан более серьезно относиться к наложенному на них наказанию, а в противном случае обеспечит индивидуальный подход к каждому их них.

Максимальное количество предложенной отработки - 50 часов. При этом время обязательных работ не может превышать 2 часов в рабочие дни и 4 часов в выходные, однако в течение недели не может быть менее 12 часов.

В предложенном Агузаровым документе также прописано, как именно судебные приставы должны исполнять постановления суда о назначении обязательных работ. В течение трех дней со дня поступления постановления пристав определяет вид обязательных работ и объект, на котором нарушитель будет их выполнять, а также устанавливает порядок и условия отбывания.
Если какой-то из аспектов наказания гражданина не устраивает, он вправе ходатайствовать об изменениях. В течение 10 дней после возбуждения приставом исполнительного производства нарушитель должен приступить к работам.

Законопроект предлагает за уклонение гражданина от отбывания обязательных работ объявлять его в розыск, после чего к уклонисту применят более суровые меры наказания.

Как говорится на сайте ФССП, в первом полугодии 2012 года более 74,4 тысяч человек были подвергнуты штрафам на общую сумму более 800 млн рублей. За неуплату штрафа в срок к административной ответственности было привлечено свыше 75 тысяч лиц (почти в два раза больше, чем в 2011 году). Из них более 16,5 тысяч человек были подвергнуты административному аресту на срок до 15 суток.

Напомним, недавно суд приговорил пятерых молодых людей, участвовавших в "Монстрации", к штрафам в десять тысяч рублей. Одна из участниц, студентка Юлия Архипова, оказалась недостаточно кредитоспособной и была вынуждена собирать эту сумму через свой микроблог в "Твиттере". Однако акция оказалась успешной, и теперь девушка хочет оплатить все штрафы, наложенные судом на монстрантов.

Кроме участников несогласованных митингов и шествий, под действие законопроекта попадут автовладельцы, которые считаются самыми злостными неплательщиками штрафов.

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