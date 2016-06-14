Депутаты поддержали введение уголовного наказания за склонение к допингу

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В Госдуме рекомендовали одобрить в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность для тренеров и спортивных врачей за склонение спортсмена к употреблению допинга, сообщает Агентство "Москва".

Такое решение было принято на заседании комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить статьей о склонении спортсмена к применению субстанций или методов, которые запрещено использовать в спорте.

За это предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до шести месяцев с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Если деяние совершено по предварительному сговору, либо с угрозой насилия, либо в отношении несовершеннолетнего или в отношении двух и более спортсменов, грозит штраф до 1 миллиона рублей или в размере дохода осужденного за период до 1 года, либо лишение свободы до одного года с возможным лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также законопроектом предлагается криминализировать использование допинга в отношении спортсмена без его согласия. За это будут наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет

Ранее m24.ru сообщало, что в Госдуму внесен законопроект о штрафе в 50 тысяч рублей для спортсменов, уличенных в употреблении запрещенных препаратов.

Согласно документу, наказание будет грозить не только спортсменам, но и тренерам, а также функционерам из различных спортивных федераций, которые знали о фактах употребления допинга, но скрывали их.