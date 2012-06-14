Обзор московской прессы: 14 июня

К концу 2012 года в Москве может появиться четвертый оператор мобильной связи третьего поколения (3G) – «Ростелеком». Его цель – привлечь 10% абонентов – достижима только в случае ценовой войны с нынешней «большой тройкой», считают аналитики. «Ведомости»

К 2025 году московские власти планируют увеличить количество гостиничных номеров в городе почти втрое – пропорционально турпотоку. Правда, при предыдущем мэре Юрии Лужкове программу по строительству гостиниц вовремя выполнять не удавалось. «Ведомости»

Заммэра Москвы Марат Хуснуллин поручил провести ревизию в Серебряном Бору, чтобы поднять потенциал этой территории для застройки, а также выявить незаконные объекты. «Известия»

Московским депутатам не понравился федеральный законопроект, предусматривающий штраф до 5 тыс. рублей для водителей, создающих угрозу аварии. Об этом «Известиям» рассказал Сергей Гончаров, зампред комиссии по безопасности Мосгордумы. «Известия»

Префектура Северного округа намерена привлечь мобильных операторов к популяризации правил дорожного движения. Об этом «Известиям» сообщил зампрефекта Юрий Краснов. По его словам, чиновники планируют сотрудничать с сотовыми компаниями в организации SMS-рассылок для водителей и пешеходов. Москвичи (проект не ограничивается рамками САО) будут получать сообщения с правилами дорожного движения. Возможно, в форме лозунгов. В первую очередь сообщения будут рассчитаны на молодежь, среди которой мобильные технологии пользуются особенной популярностью, подчеркнул Краснов. «Известия»

В Москве должны появиться более десятка стоянок для автодомов и жилых прицепов, рассказал «Известиям» руководитель столичного комитета по туризму Сергей Шпилько. По его словам точки кемпинга могу расположиться в парках, на территориях бывших промзон и на присоединяемых землях, в частности вдоль Калужского шоссе. «Известия»

Жилье в Москве в этом году впервые облюбовала обитательница высокогорий. В столицу на постоянное место жительства перебралась певчая птичка – горихвостка-чернушка. «МК»

Видеописьма смогут бесплатно отправлять любители путешествий с вокзалов Москвы своим родным и близким. Как рассказали «МК» в дирекции железнодорожных вокзалов, пилотный проект под названием «Видеовесточка» поможет пассажирам поездов быстрее связаться с родными и друзьями. В залах ожидания Ярославского, Ленинградского, Казанского, Курского, Белорусского, Киевского и Павелецкого вокзалов появились интерактивные мультисервисные терминалы со встроенной камерой около 2 метров высотой. «МК»

Более 10 тысяч выпускников из 50 тысяч, для которых через 10 дней прозвучит последний звонок, станут участниками грандиозного выпускного вечера на Красной площади в ночь на 24 июня. Как сообщил первый заместитель руководителя Департамента образования города Москвы Вениамин Каганов, три недели назад был создан интернет-портал, на котором можно зарегистрироваться для участия в торжественном событии. По его словам, «пока удается удовлетворять все заявки, но регистрации продлится еще только три дня». Сам праздник будет включать интерактивные площадки, представляющие собой школьные классы, большой танцевальный флешмоб, где с экранов будут транслироваться видеообращения выпускников 1942, 1952, 1962 годов. «Вечерняя Москва»

На кинотеатр «Гавана» — штаб-квартиру КВН — Тверская, 13 нашла 93 миллиона рублей. Это деньги на реконструкцию. «Вечерняя Москва»

В России могут впервые восстановить церковь, полностью утраченную во времена нашествия наполеона. В сентябре 2012 года, во время празднования юбилея победы над французами, у стен Новодевичьего монастыря начнут отстраивать заново взорванный солдатами императора-завоевателя храм Усекновения главы Иоанна Предтечи. Градозащитники считают, что в столице немало исторических памятников времен Отечественной войны, которые как раз и требуют реставрации. «Московские новости»

Подмосковье может обязать на законодательном уровне платить дачников за утилизацию мусора. Так власти хотят бороться с нелегальными свалками и мусором вдоль дорог. Экологи приветствуют такие планы, а юристы сомневаются в их законности. «Московские новости»