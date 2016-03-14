Крупные пачки сигарет исчезнут из продажи в конце года

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

К концу года вступит в силу законопроект, запрещающий продажу более 20 сигарет в пачке, сообщает издание "Дни.ру". Документ был принят в январе, и должен был вступить в силу сразу, однако производителям дали время на перераспределение производства.

Напомним, с предложением запретить продажу увеличенных (до 25-30 сигарет) пачек в Госдуме выступил депутат Сергей Дорофеев в октябре прошлого года. По его словам, законопроект должен был быть реализован сразу же после принятия, однако компаниям-производителям потребовалось время на подготовку. По мнению парламентария, шести месяцев табачникам будет достаточно.

По мнению Дорофеева, увеличенные пачки сигарет провоцируют "увеличение потребления, подрывая тем самым усилия по борьбе с табакокурением". Такие упаковки экономичны – в среднем цена каждой сигареты выходит на 10–15 процентов ниже, чем в пачках обычного размера, – и потому привлекательны для потребителей. Кроме того, увеличенные пачки получили распространение среди низкоценовых брендов.

По данным компании Nielsen, доля увеличенных пачек на рынке сигарет в России в феврале 2015 – январе 2016 года составила 4,14 процента, в то время как в 2014 году доля этого сегмента насчитывала менее 1 процента.

В настоящий момент в законопроект вносятся изменения. В окончательной редакции документ может быть принят уже этой весной.