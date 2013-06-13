Покупатели смогут проверить, не находится ли автомобиль в залоге

В России может появиться единая база движимого залогового имущества

В России может появиться первая единая база движимого залогового имущества. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Если его примут, любой покупатель подержанного автомобиля или банк смогут проверить, не имеет ли предмет сделки обременения.

Разместить информацию планируют в открытом доступе в интернете. Вести такой реестр поручено нотариусам. При этом банки уже согласились предоставить свои данные.

В первую очередь это поможет навести порядок в сфере автокредитования. По оценкам банкиров, в прошлом году в России каждый десятый автомобиль, выставленный на продажу, был заложен в банке по кредиту.