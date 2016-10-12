Закон о продаже алкоголя будут корректировать

Фото: ТАСС/Елена Нагорных

]Член Совета Федерации Валентина Петренко предложила уточнить закон о продаже алкоголя, передает Агентство "Москва".

В частности, возможные поправки закона могут коснуться минимального расстояния от магазинов с алкоголем до ближайших медицинских и образовательных учреждений. Петренко уточнила, что в существующем законе такие ограничения не расписаны и некоторые из муниципалитетов решают вопрос расстояния от нуля метров, а другие – до тысячи метров.

В свою очередь, глава Совфеда Валентина Матвиенко допустила возможность рассмотрения такой инициативы.

Ранее сообщалось, что текущей осенью Госдума рассмотрит законопроект о создании специализированных алкомагазинов и соответствующий запрет продажи спиртного в продуктовых.