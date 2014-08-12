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Москва 24

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Политика

12 августа 2014, 13:05

Турфирмы обяжут уведомлять клиентов об оплате отелей и билетов

законопроекты гостиницы Госдума бронирование власть

Фото: ИТАР-ТАСС

В Госдуму внесен закон, обязывающий турфирмы своевременно уведомлять клиентов об оплате отелей и билетов, проект соответствующего акта опубликован в базе документов ГД.

Согласно тексту проекта закона, в договоре будут прописаны сроки, в которые организация проинформирует клиента об оплате его поездки. Кроме того, несоблюдение сроков будет считаться существенным нарушением договора, что позволит его расторгнуть.

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Напомним, за последний месяц российская туриндустрия пережила несколько банкротств крупных компаний. В июле о невозможности выполнить обязательства перед клиентами сообщили петербургский туроператор "Нева", "Роза ветров мир", "Экспо-тур", а в августе - турфирмы "Идеал-тур" и "Лабиринт", а также группа компаний "Интаэр" и "Нордик стар".

При этом всех туристов, нуждавшихся в эвакуации из-за неоплаченных отелей, удалось привезти в Россию только к 12 августа. "Турпомощь" потратила на это около 130 миллионов рублей.

По мнению экономического обозревателя телеканала "Москва 24" Константина Цыганкова, причиной обвала рынка стал демпинг: авиакомпании приобрели достаточное число самолетов, чтобы предложение по перелетам превысило спрос. Стоимость перевозки устанавливается ниже себестоимости билета, и авиакомпании "выбрасывают" на рынок дешевые авиабилеты в надежде "убить" конкурентов в виде турфирм.

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