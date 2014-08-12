Турфирмы обяжут уведомлять клиентов об оплате отелей и билетов

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В Госдуму внесен закон, обязывающий турфирмы своевременно уведомлять клиентов об оплате отелей и билетов, проект соответствующего акта опубликован в базе документов ГД.

Согласно тексту проекта закона, в договоре будут прописаны сроки, в которые организация проинформирует клиента об оплате его поездки. Кроме того, несоблюдение сроков будет считаться существенным нарушением договора, что позволит его расторгнуть.

Напомним, за последний месяц российская туриндустрия пережила несколько банкротств крупных компаний. В июле о невозможности выполнить обязательства перед клиентами сообщили петербургский туроператор "Нева", "Роза ветров мир", "Экспо-тур", а в августе - турфирмы "Идеал-тур" и "Лабиринт", а также группа компаний "Интаэр" и "Нордик стар".

При этом всех туристов, нуждавшихся в эвакуации из-за неоплаченных отелей, удалось привезти в Россию только к 12 августа. "Турпомощь" потратила на это около 130 миллионов рублей.

По мнению экономического обозревателя телеканала "Москва 24" Константина Цыганкова, причиной обвала рынка стал демпинг: авиакомпании приобрели достаточное число самолетов, чтобы предложение по перелетам превысило спрос. Стоимость перевозки устанавливается ниже себестоимости билета, и авиакомпании "выбрасывают" на рынок дешевые авиабилеты в надежде "убить" конкурентов в виде турфирм.