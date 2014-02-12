Студенты будут платить за общежитие от 300 до 600 рублей в месяц

Фото: ИТАР-ТАСС

Комитет Госдумы по образованию одобрил законопроект, устанавливающий порядок платы за студенческие общежития.

Так, в зависимости от условий проживания студентам предлагается платить от 300 до 600 рублей в месяц. Причем стоимость содержания и ремонта общежития не включается в расчет платы за проживание.

"Целью предусмотренных законопроектом изменений является совершенствование правового положения граждан, временно проживающих в общежитиях в период их обучения, и установление в отношении них такого порядка расчета платы за проживание в общежитии, который обеспечит им необходимую социальную защиту", - говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, размер платы за общежития образовательных организаций устанавливается органами государственной власти или местного самоуправления, которые являются учредителями соответствующих организаций. Расчет платы за коммунальные услуги в таких общежитиях производится с учетом бюджетных ассигнований.

Кроме того, образовательные организации вправе сами снизить размер платы за пользование общежитием или не взимать их вовсе с отдельной категории обучающихся.

Ожидается, что законопроект будет вынесен на первое чтение 28 февраля.